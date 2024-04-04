Россияне оставили военные части в Рязани почти без ПВО, - партизаны

Взрывы в Рязани

В ночь на 13 марта в Рязани (Россия) беспилотники атаковали нефтезавод. Очевидцы сообщают о пожаре. Также известно о пострадавших.

Ранее стало известно, что на российском военном полигоне в селе Дубровичи (Рязанская область) произошел взрыв.

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