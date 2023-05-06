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Росіяни закрили Кримський міст через загрозу ударів

Фото: росіяни закрили Кримський міст через загрозу ударів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти призупинили рух Кримським мостом. Цивільним заявляють про загрозу ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як стверджуються цивільні, рух Кримським мостом тимчасово призупинено через ризик ракетних ударів. Усіх розвертають назад.

Водночас за словами так званого "міністра транспорту Криму" Миколи Лукашенка, рух призупинено нібито з технічних причин.

"Рух Кримським мостом призупинено з технічних причин і відновиться найближчим часом. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Поромна переправа працює у звичайному режимі", - стверджує так званий "міністр".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 6 травня, в Криму пролунали декілька вибухів, після цього місцеві жителі помітили дим. Через деякий час окупаційна "влада" заявила про роботу ППО.

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