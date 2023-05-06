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Россияне закрыли Крымский мост из-за угрозы ударов

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Суббота 06 мая 2023 09:26
Россияне закрыли Крымский мост из-за угрозы ударов Фото: россияне закрыли Крымский мост из-за угрозы ударов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту. Гражданским заявляют об угрозе ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как утверждаются гражданские, движение по Крымскому мосту временно приостановлено из-за риска ракетных ударов. Всех разворачивают назад.

В то же время, по словам так называемого "министра транспорта Крыма" Николая Лукашенко, движение приостановлено якобы по техническим причинам.

"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и восстановится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме", - утверждает так называемый "министр".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 6 мая в Крыму прогремели несколько взрывов, после этого местные жители заметили дым. Через некоторое время оккупационная "власть" заявила о работе ПВО.

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