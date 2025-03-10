Росіяни захопили північний виступ ЗСУ в Курській області та просуваються в Суджі, - ISW

Ситуація на північ від Суджі

Оприлюднені 8 березня геолокаційні кадри вказують на те, що росіяни захопили села Нова Сорочина (на північний захід від Суджі), Мала Локня (на південь від Нової Сорочини) і Лебедівку (на південь від Малої Локні), а також поля між цими населеними пунктами.

Російські військові блогери стверджували, що Малу Локню захопили підрозділи 34-ї мотострілецької бригади (49-а загальновійськова армія, Південний військовий округ), а Лебедівку - підрозділи 51-го повітряно-десантного полку (106-та дивізія Повітряно-десантних військ).

Крім того, російські блогери стверджують, що армія РФ захопила селища Правда та Івашківський (обидва на північ від Суджі), а також позиції на невизначеній ділянці залізничної лінії між Малою Локнею та Суджею.

Російські блогери стверджують, що у захопленні Кубаткіна (на північ від Суджі) та Правди брали участь підрозділи чеченського спецназу "Ахмат" і 30-го мотострілецького полку (72-га мотострілецька дивізія, 44-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ), а також, що додаткові підрозділи 106-ї російської дивізії Повітряно-десантних військ наступають на Козачу Локню з боку Лебедівки.

За словами російських блогерів, українські війська утримують обмежені позиції в Малій Локні, Черкаському Поречному (на північ від Суджі) та Мартинівці (на північний схід від Суджі). За їхніми словами, більшість українських сил відійшли з позицій у північній частині виступу в напрямку Козачої Локні та Суджі.

Російські блогери стверджували, що підготовчі зусилля Росії зі знищення мостів на північ і південь від Суджі значно ускладнили здатність України відступити назад до Суджі. Один із блогерів стверджував, що ЗСУ безуспішно контратакували біля Малої Локні.

Бої в Суджі

Тим часом російські війська просунулися у самій Суджі за підтримки військових Північної Кореї.

Російські військові блогери стверджували, що росіяни просунулися в промислову зону на північному сході Суджі та що війська РФ утримують позиції у місті вздовж східного берега річки Суджа.

Один блогер стверджував, що деякі райони промислової зони є спірною "сірою зоною". Інший блогер стверджував, що російські війська намагаються просунутися до центральної частини Суджі та щонайменше в одному районі переправилися на західний берег річки Суджа.

Крім того, за словами російських блогерів, армія РФ також просунулася у селищах 1-й Княжий та 2-й Княжий (обидва на північний захід від Суджі) та мікрорайоні Замостя на південному сході Суджі.

9 березня українські джерела повідомили українському телеканалу "Суспільне", що до двох батальйонів військ Північної Кореї, що оперують у районі Суджі, виглядають краще підготовленими та "діють більш злагоджено".

Прикордоння Сумської області

Оприлюднені 8 березня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська також просунулися через міжнародний кордон Курської області, що перетинає Сумську область, і просунулися на південь від міста Суджа. Також росіяни нещодавно захопили Новеньке (на північний схід від міста Суми і відразу за міжнародним кордоном у Сумській області).

За даними джерел РФ, російські війська просунулися до селища Меловий (на південь від Суджі) та Гоголівки (на південний захід від Суджі).

Український солдат, що служить у Курській області, заявив, що російська армія просунулася на південь від Суджі завдяки підтримці північнокорейських сил і "масовому" використанню російськими військами безпілотників з видом від першої особи (FPV) з оптоволоконними кабелями.

Російські військові блогери стверджували, що росіяни атакували біля прикордонного пункту пропуску "Суджа" (на південний захід від Суджі вздовж траси Н07) та що елементи російської 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот) атакували біля Гуєво (на південь від Суджі).

Інший російський блогер стверджував, що українські війська контратакували біля населених пунктів Мелений та Гончарівка (на захід від Суджі).

Ключові висновки