Россияне захватили северный выступ ВСУ в Курской области и продвигаются в Судже, - ISW

Ситуация к северу от Суджи

Обнародованные 8 марта геолокационные кадры указывают на то, что россияне захватили села Новая Сорочина (к северо-западу от Суджи), Малая Локня (к югу от Новой Сорочины) и Лебедевка (к югу от Малой Локни), а также поля между этими населенными пунктами.

Российские военные блогеры утверждали, что Малую Локню захватили подразделения 34-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, Южный военный округ), а Лебедевку - подразделения 51-го воздушно-десантного полка (106-я дивизия Воздушно-десантных войск).

Кроме того, российские блогеры утверждают, что армия РФ захватила поселки Правда и Ивашковский (оба к северу от Суджи), а также позиции на неопределенном участке железнодорожной линии между Малой Локней и Суджей.

Российские блогеры утверждают, что в захвате Кубаткина (к северу от Суджи) и Правды участвовали подразделения чеченского спецназа "Ахмат" и 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ), а также, что дополнительные подразделения 106-й российской дивизии Воздушно-десантных войск наступают на Казачью Локню со стороны Лебедевки.

По словам российских блогеров, украинские войска удерживают ограниченные позиции в Малой Локне, Черкасском Поречном (к северу от Суджи) и Мартыновке (к северо-востоку от Суджи). По их словам, большинство украинских сил отошли с позиций в северной части выступления в направлении Казачьей Локни и Суджи.

Российские блогеры утверждали, что подготовительные усилия России по уничтожению мостов к северу и югу от Суджи значительно усложнили способность Украины отступить обратно к Судже. Один из блогеров утверждал, что ВСУ безуспешно контратаковали возле Малой Локни.

Бои в Судже

Тем временем российские войска продвинулись в самой Судже при поддержке военных Северной Кореи.

Российские военные блогеры утверждали, что россияне продвинулись в промышленную зону на северо-востоке Суджи и что российские войска удерживают позиции в городе вдоль восточного берега реки Суджа.

Один блогер утверждал, что некоторые районы промышленной зоны являются спорной "серой зоной". Другой блогер утверждал, что российские войска пытаются продвинуться в центральную часть Суджи и по меньшей мере в одном районе переправились на западный берег реки Суджа.

Кроме того, по словам российских блогеров, армия РФ также продвинулась в поселках 1-й Княжий и 2-й Княжий (оба к северо-западу от Суджи) и микрорайоне Замостье на юго-востоке Суджи.

9 марта украинские источники сообщили украинскому телеканалу "Суспільне", что до двух батальонов войск Северной Кореи, оперирующих в районе Суджи, выглядят лучше подготовленными и "действуют более слаженно".

Приграничье Сумской области

Обнародованные 8 марта геолокационные кадры указывают на то, что российские войска также продвинулись через международную границу Курской области, пересекающую Сумскую область, и продвинулись к югу от города Суджа. Также россияне недавно захватили Новенькое (к северо-востоку от города Сумы и сразу за международной границей в Сумской области).

По данным источников РФ, российские войска продвинулись к поселку Меловой (к югу от Суджи) и Гоголевки (к юго-западу от Суджи).

Украинский солдат, служащий в Курской области, заявил, что российская армия продвинулась к югу от Суджи благодаря поддержке северокорейских сил и "массовому" использованию российскими войсками беспилотников с видом от первого лица (FPV) с оптоволоконными кабелями.

Российские военные блогеры утверждали, что россияне атаковали возле пограничного пункта пропуска "Суджа" (к юго-западу от Суджи вдоль трассы Н07) и что элементы российской 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот) атаковали возле Гуево (к югу от Суджи).

Другой российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали возле населенных пунктов Меленый и Гончаровка (к западу от Суджи).

Ключевые выводы