Росіяни забороняють українцям в окупації спілкуватися з родичами, - ЦНС

Як повідомляється, загарбники посилюють репресивні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Луганській області росіяни забороняють місцевим комунікувати з друзями та родичами.

Також російські окупаційні війська активно виселяють місцеве населення з власних квартир та розселяють там своїх військових.

Ситуація на окупованих територіях

Раніше ми повідомляли, що в окупації цивільні не мають доступу до ліків першої необхідності. Українцям, які відмовились від російського паспорта, відмовляють в медичній допомозі.

Згідно з даними ЦНС, в окупації також відзначаються: