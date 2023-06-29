UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни забороняють українцям в окупації спілкуватися з родичами, - ЦНС

Фото: росіяни забороняють українцям в окупації спілкуватися з родичами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованій частині Луганської області росіяни перевіряють телефони місцевих мешканців на наявність діалогів з друзями та родичами, які проживають на підконтрольних Україні територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, загарбники посилюють репресивні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Луганській області росіяни забороняють місцевим комунікувати з друзями та родичами.

Також російські окупаційні війська активно виселяють місцеве населення з власних квартир та розселяють там своїх військових.

Ситуація на окупованих територіях

Раніше ми повідомляли, що в окупації цивільні не мають доступу до ліків першої необхідності. Українцям, які відмовились від російського паспорта, відмовляють в медичній допомозі.

Згідно з даними ЦНС, в окупації також відзначаються:

  • відсутність товарів для дітей;
  • постійні перебої в постачанні електроенергії та природного газу;
  • дефіцит фахових кадрів в органах окупаційної адміністрації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськокупантиВійна Росії проти України