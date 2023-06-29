RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне запрещают украинцам в оккупации общаться с родственниками, - ЦНС

Фото: россияне запрещают украинцам в оккупации общаться с родственниками (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированной части Луганской области россияне проверяют телефоны местных жителей на наличие диалогов с друзьями и родственниками, проживающими на подконтрольных Украине территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, захватчики ужесточают репрессивные меры на временно оккупированных территориях. В частности, в Луганской области россияне запрещают местным общаться с друзьями и родственниками.

Также российские оккупационные войска активно выселяют местное население из собственных квартир и расселяют там своих военных.

Ситуация на оккупированных территориях

Ранее мы сообщали, что в оккупации гражданские не имеют доступа к лекарствам первой необходимости. Украинцам, отказавшимся от российского паспорта, отказывают в медицинской помощи.

Согласно данным ЦНС, в оккупации также отмечаются:

  • отсутствие товаров для детей;
  • постоянные перебои в снабжении электроэнергией и природным газом;
  • дефицит профессиональных кадров в органах оккупационной администрации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскокупантиВойна России против Украины