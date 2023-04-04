Россияне запретили жителям Каховского района выходить на улицу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативного командования "Південь" Владислава Назарова.

"Также в отдельных селах Каховского района, пенсионерам, чтобы получить пенсии, нужно выстоять очередь, однако денег хватает не всем и не в полном объеме. Вместе с тем, за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступнее", - пишет спикер оперативного командования "Південь".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты усилили контрразведывательные и режимные мероприятия в Новой Каховке.

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