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Россияне запретили жителям Каховского района выходить на улицу

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Вторник 04 апреля 2023 14:44
Россияне запретили жителям Каховского района выходить на улицу Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты запретили жителям Каховского района Херсонской области выходить из своих домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативного командования "Південь" Владислава Назарова.

В течение суток россияне закрыли все общественные места:

  • торговые центры;
  • магазины;
  • больницы.

"Также в отдельных селах Каховского района, пенсионерам, чтобы получить пенсии, нужно выстоять очередь, однако денег хватает не всем и не в полном объеме. Вместе с тем, за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступнее", - пишет спикер оперативного командования "Південь".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты усилили контрразведывательные и режимные мероприятия в Новой Каховке.

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