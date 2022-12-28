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Росіяни заборонили масові заходи у Маріуполі на час новорічних свят

Ілюстративне фото: росіяни заборонили масові заходи у Маріуполі на час новорічних свят (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти заборонили проводити у тимчасово захопленому Маріуполі будь-які масові заходи на час новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"На період новорічних свят окупанти заборонили збиратись разом в кількості понад 50 осіб, включаючи святкування в кафе та ресторанах", - написав він.

При цьому незрозуміло, як у такому випадку загарбники будуть корегувати черги до польових кухонь, банкоматів та окупаційних бюрократів.

Андрющенко також повідомив, що кількість людей, які виїжджають з Маріуполя, рятуючись від "холодомору", зростає. Так, черга на перетин кордону між Україною та Росією в Новоазовському районі сягає 32 кілометрів, а час очікування зростає до 24 годин.

Нагадаємо, окупанти зносять історичні будівлі у центрі Маріуполя.

До того ж, росіяни повністю знесли будівлю драмтеатру у Маріуполі, знищивши сліди своїх страшних злочинів.

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МаріупольВійна Росії проти України