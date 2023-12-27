Росіяни заарештували кримчанина та засудили до примусових робіт та штрафу: деталі

Вирок ухвалили кримчанину Дмитру Фоміну через два пости в соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медіазону ".

Фоміна засудили за екстремізм та виправдання тероризму в інтернеті. Йому призначили один рік примусових робіт з утриманням 10% заробітної плати у дохід держави, штраф 350 тисяч рублів і заборонили адмініструвати сайти протягом трьох років.

За версією суду, один пост Фоміна закликав до насильства проти групи людей певної національності, другий - містив висловлювання про легіон "Свобода Росії". Прокуратура не надала більше інформації про справу.

Дмитра Фоміна 26 жовтня росіяни внесли до списку "терористів та екстремістів".

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