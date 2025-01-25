Росіяни за добу скинули 14 КАБів на своє село у Курській області (фото)

За добу російські війська скинули більше як 10 КАБів на своє власне село в Курській області. Від такого "визволення" постраждала місцева жителька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресофіцера тимчасової військової комендатури на території Росії Олексія Дмитрашківського.
"Це так російська армія типу "звільняє" Козачу Локню. Вбиваючи власних громадян", - сказав Дмитрашківський.
"Вона отримала серйозну контузію. І це при тому, що КАБ вибухнув просто серед її подвір’я. До речі, це вже з нею не вперше - раніше росіяни знищили КАБом її будинок. Тепер жінка живе в чужому будинку, оскільки її літня кухня в якій вона мешкала, тепер схожа на друшляк. От чесно, я здивований, що він після прильоту не завалилась їй на голову!", - пояснив він.
Пресофіцер зауважив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін поставив своїй армії завдання “звільнити” територію з фундаментами, а не населені пункти й людей.
"Прибрати усіх свідків власних злочинів, ганьби та байдужості. Інакше пояснити настільки жорстоке ставлення до власних громадян я не можу. Росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії у серпні 2024 року", - наголосив Дмитрашківський.
Нагадаємо, що улітку 2024 року українські війська здійснили успішний наступ у Курській області, захопивши значні території.
Восени у відповідь Росія залучила близько 11 000 солдатів Північної Кореї для підтримки своїх сил. Однак, через недостатню підготовку та відсутність спільної мови, північнокорейські війська зазнали значних втрат.
Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про висновки після пів року Курської операції.
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