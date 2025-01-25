Росіяни за добу скинули 14 КАБів на своє село у Курській області (фото)

"Це так російська армія типу "звільняє" Козачу Локню. Вбиваючи власних громадян", - сказав Дмитрашківський.

Фото: росіяни за добу скинули 14 КАБів на своє село (facebook.com/Svetlyi)

Він зауважив, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів обійшлося без жертв, однак одна жінка постраждала.

"Вона отримала серйозну контузію. І це при тому, що КАБ вибухнув просто серед її подвір’я. До речі, це вже з нею не вперше - раніше росіяни знищили КАБом її будинок. Тепер жінка живе в чужому будинку, оскільки її літня кухня в якій вона мешкала, тепер схожа на друшляк. От чесно, я здивований, що він після прильоту не завалилась їй на голову!", - пояснив він.

Пресофіцер зауважив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін поставив своїй армії завдання “звільнити” територію з фундаментами, а не населені пункти й людей.

"Прибрати усіх свідків власних злочинів, ганьби та байдужості. Інакше пояснити настільки жорстоке ставлення до власних громадян я не можу. Росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії у серпні 2024 року", - наголосив Дмитрашківський.