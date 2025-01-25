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Россияне за сутки сбросили 14 КАБов на свое село в Курской области (фото)

Фото: россияне за сутки сбросили 14 КАБов на свое село (facebook.com/Svetlyi)
Автор: Карина Левицкая

За сутки российские войска сбросили более 10 КАБов на свое собственное село в Курской области. От такого "освобождения" пострадала местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера временной военной комендатуры на территории России Алексея Дмитрашкивского.

"Это так российская армия типа "освобождает" Казачью Локню. Убивая собственных граждан", - сказал Дмитрашковский.

Фото: россияне за сутки сбросили 14 КАБов на свое село (facebook.com/Svetlyi)
Он отметил, что в результате сегодняшних обстрелов обошлось без жертв, однако одна женщина пострадала.

"Она получила серьезную контузию. И это при том, что КАБ взорвался прямо среди ее двора. Кстати, это уже с ней не впервые - ранее россияне уничтожили КАБом ее дом. Теперь женщина живет в чужом доме, поскольку ее летняя кухня в которой она жила, теперь похожа на дуршлаг. Вот честно, я удивлен, что он после прилета не завалился ей на голову!", - пояснил он.

Пресофицер отметил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин поставил своей армии задачу "освободить" территорию с фундаментами, а не населенные пункты и людей.

"Убрать всех свидетелей собственных преступлений, позора и равнодушия. Иначе объяснить столь жестокое отношение к собственным гражданам я не могу. Россия мстит своим же гражданам, которые стали свидетелями позорного бегства российской армии в августе 2024 года", - подчеркнул Дмитрашковский.

Бои в Курской области

Напомним, что летом 2024 года украинские войска осуществили успешное наступление в Курской области, захватив значительные территории.

Осенью в ответ Россия привлекла около 11 000 солдат Северной Кореи для поддержки своих сил. Однако, из-за недостаточной подготовки и отсутствия общего языка, северокорейские войска понесли значительные потери.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о выводах после полугода Курской операции.

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