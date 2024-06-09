Росіяни, ймовірно, захопили село Глибоке на Харківському напрямку: карти ISW

Російські окупанти, ймовірно, нещодавно захопили село Глибоке (на північ від Липців) Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
У ЗСУ заявляли, що зберігають контроль над більшою частиною Вовчанська, провівши тактичні контратаки в межах міста. Наразі ISW не може перевірити ці повідомлення.
Російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Глибоке (на північ від Липців). Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, показують, що загарбники просунулися до південного Глибокого та, ймовірно, захопили село.
Російські війська нещодавно трохи просунулися на південний схід від Куп’янська та продовжили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, свідчать про обмежене просування російських військ на північний схід від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська).
Російські війська розпочали наступ:
7 і 8 червня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Золотарівки, Виїмки і Роздолівки.
Російські мілблогери 7 і 8 червня зазначали наявність критики, що війська РФ проводили штурм біля Білогорівки, погано розуміючи командування бойовими діями, і зазнали втрат.
Російські війська нещодавно просунулися в межах східного Часового Яру та продовжили наступальні операції в цьому районі 8 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 червня, показують, що частини російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) просунулися в центральному мікрорайоні Канал.
7 і 8 червня російські війська продовжували наступальні дії:
в районі Калинівки,
в мікрорайонах Канал і Новий,
в районі Іванівського,
в районі Кліщіївки та Андріївки.
У РФ повідомляли, що їхні війська просунулися на північний захід від Авдіївки на тлі посилення наступальних операцій у цьому районі. Однак ISW не знайшов підтвердження цьому.
Російські війська продовжували наступальні дії:
Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на північний захід від міста Солодке.
Російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки та Костянтинівки.
7 та 8 червня російські війська продовжували наступальні дії в районі кордону Донецької і Запорізької областейц на південь від Великої Новосілки в районі Завітного Бажання, Урожайного та Старомайрського.
Російські джерела стверджували 8 червня, що війська РФ просунулися поблизу Роботиного, але ISW не спостерігало візуальних доказів на підтвердження цих заяв.
Повідомляється, що російські війська атакували поблизу Роботиного; біля Вербового; поблизу Малої Токмачки та Новопокровки, біля Новопрокопівки. Вони також розпочали наступ на захід і північний захід від Роботиного біля Копані та на південь від Малих Щербаків відповідно.
7 та 8 червня російські війська продовжували безуспішно атакувати обмежений тактичний плацдарм України на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок.
Нагадаємо,вчора, 8 червня, ISW повідомив про просування російських загарбників на північний захід від Сватового Луганської області. Проте не має підтвердження захоплення ними Іванівки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.