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Россияне, вероятно, захватили село Глубокое на Харьковском направлении: карты ISW

Иллюстративное фото (zsu.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Российские оккупанты, вероятно, недавно захватили село Глубокое (к северу от Липцев) Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

В ВСУ заявляли, что сохраняют контроль над большей частью Волчанск, проведя тактические контратаки в черте города. Пока ISW не может проверить эти сообщения.

Российские войска, вероятно, недавно захватили Глубокое (к северу от Липцев). Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, показывают, что захватчики продвинулись к южному Глубокому и, вероятно, захватили село.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска недавно немного продвинулись юго-восточнее Купянска и продолжили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, свидетельствуют об ограниченном продвижении российских войск к северо-востоку от Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска).

Российские войска начали наступление:

  • северо-восточнее Купянска в районе Синковки;
  • юго-восточнее Купянска возле Песчаного, Ивановки, Андреевки;
  • северо-западнее Кременной возле Макеевки, Невского, Дружелюбовки, Новосадового, Грековки;
  • к западу от Кременной у Тернов и Торского;
  • юго-западнее Кременной в районе Серебрянского лесничества.

Операция №3 - Донецкая область

7 и 8 июня российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении в районе Белогоровки, Золотаровки, Выемки и Раздолевки.

Российские милблогеры 7 и 8 июня отмечали наличие критики, что войска РФ проводили штурм у Белогоровки, плохо понимая командование боевыми действиями, и понесли потери.

Российские войска недавно продвинулись в пределах восточного Временного Яра и продлили наступательные операции в этом районе 8 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 8 июня, показывают, что части российской 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) продвинулись в центральном микрорайоне Канал.

7 и 8 июня российские войска продолжали наступательные действия:

  • в районе Калиновки,
  • в микрорайонах Канал и Новый,
  • в районе Ивановского,
  • в районе Клещиевки и Андреевки.

В РФ сообщали, что их войска продвинулись северо-западнее Авдеевки на фоне усиления наступательных операций в этом районе. Однако ISW не нашел подтверждения этому.

Российские войска продолжали наступательные действия:

  • в районе Новоалександровки, Новопокровского, Евгеньевки, Сокола и Новоселовки Первой;
  • возле Яснобродовки, Карловки, Уманского, Нетайлового;
  • у Невельского.

Российские войска недавно продвинулись юго-западнее Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от города Солодко.

Российские войска продолжали наступательные операции западнее Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки и Константиновки.

7 и 8 июня российские войска продолжали наступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей к югу от Великой Новоселки в районе Заветного Желания, Урожайного и Старомайрского.

"Южная ось"

Российские источники утверждали 8 июня, что войска РФ продвинулись вблизи Роботино, но ISW не наблюдало визуальных доказательств в подтверждение этих заявлений.

Сообщается, что российские войска атаковали вблизи Работино; возле Вербового; вблизи Малой Токмачки и Новопокровки, возле Новопрокоповки. Они также начали наступление на запад и северо-запад от Работиноу Копани и к югу от Малых Щербаков соответственно.

7 и 8 июня российские войска продолжали безуспешно атаковать ограниченный тактический плацдарм Украины на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок.

Напомним, вчера, 8 июня, ISW сообщил о продвижении российских захватчиков к северо-западу от Сватово Луганской области. Однако нет подтверждения захвата ими Ивановки.

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