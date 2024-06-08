ISW не підтвердив захоплення росіянами Іванівки в Луганській області: карти

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про просування російських загарбників на північний захід від Сватового Луганської області. Проте не має підтвердження захоплення ними Іванівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, показують, що українські сили діють у південно-західному Глибокому (на північ від Липців). Раніше російські блогери стверджували, що війська РФ перебувають у районі населеного пункту, припускаючи, що українські сили провели локальну контратаку.

Речник Харківського угруповання військ України Юрій Повх заявив, що 25 російських військовослужбовців залишили свої позиції на липцівському напрямку, і що українські сили помітили невизначений елемент чеченського спецназу "Ахмат", який діяв у цьому районі як блокуючий загін.

Повх також заявив, що українські сили не помітили скупчення росіян на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків), яке б вказувало на те, що вони розпочнуть неминучу наступальну операцію на цьому напрямку.

7 червня бої тривали у Вовчанську, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Повх і російські милблогери повідомили, що бої тривали в центрі Вовчанська 6 і 7 червня, а український Генштаб повідомив, що російські війська атакували поблизу Тихого (безпосередньо на схід від Вовчанська) 7 червня.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Сватового під час продовження наступальних операцій вздовж лінії Куп’янськ-Сватове 7 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, вказують на те, що нещодавно вони просунулися на північний захід від Іванівки (на північний захід від Сватового), хоча ISW ще не має підтвердження того, що російські війська захопили Іванівку, як стверджують російські мілблогери.

Російські війська продовжували наступальні дії:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки;

на північний захід від Сватового поблизу Піщаного та Іванівки;

на захід від Сватового біля Мясожарівки;

на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки і Греківки.

Російські та українські війська стверджували, що досягли успіху у районі Кремінної 7 червня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Окупанти продовжували наступальні дії:

на північний захід від Кремінної в районі Новосадового та Невського;

на захід від Кремінної біля Тернів і Торського;

на південний захід від Кремінної біля Ямполя;

і на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.

Операція №3 - Донецька область

Нещодавно російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але станом на 7 червня підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Часового Яру на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 7 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в північно-східному мікрорайоні Каналу.

Російські війська продовжували наступальні дії:

в районі Калинівки;

поблизу мікрорайонів Канал і Новий;

біля Іванівського;

біля Кліщіївки.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Авдіївки на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, показують, що загарбники просунулися на схід від Новоолександрівки та в центрі Сокіла (обидва на північний захід від Авдіївки).

Російські війська продовжували наступальні дії:

на північ від Авдіївки в районі Калинового;

на північний захід від Авдіївки — Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Прогрес;

на захід від Авдіївки біля Яснобродівки, Уманського, Невельського та Карлівки.

7 червня російські війська продовжували наступальні дії на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки та Парасковіївки.

На ділянці кордону Донецької і Запорізької областей 7 червня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

6 і 7 червня тривали позиційні бої на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного та на південний захід від Великої Новосілки в районі Новодарівки.

"Південна вісь"

На заході Запорізької області 7 червня тривали позиційні бої в районі Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) та Копані (на північний захід від Роботиного).

Російський мілблогер стверджував, що війська РФ просунулися на захід від Новопокровки (на північний схід від Роботиного), але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

Станом на 7 червня українські сили зберігають позиції в інших місцях на східному (лівому березі) Херсонської області за межами свого невеликого обмеженого тактичного плацдарму поблизу Кринок.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, показують, що українські сили зберігають позиції на північ від Піщанівки (на північний схід від Олешок) на заході (правий) берег Верхньої Конки.



