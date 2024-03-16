Росіяни, ймовірно, спробують улітку організувати новий наступ в Україні, - ISW

Надання допомоги Україні від країн Заходу у сфері безпеки, ймовірно, відіграє вирішальну роль у здатності ЗСУ утримувати позиції та відображати нові наступи армії РФ у найближчі місяці.

На думку експертів ISW, російські сили спробують зберегти темпи своїх наступальних операцій по всій лінії фронту, щоб перешкодити українським військам стабілізувати свої оборонні лінії.

Аналітики вважають, що російські сили продовжать використовувати переваги, що надаються наявністю ініціативи на всьому театрі військових дій, для динамічної переоцінки своїх наступальних зусиль цієї весни та влітку, ймовірно, сподіваючись скористатися можливими слабкими місцями в обороні України.

Зазначається, що окупанти можуть спробувати зберегти темп своїх наступальних операцій із будь-якими втратами, щоб скористатися нестачею української техніки до того, як до країни прибуде обіцяна західна допомога у сфері безпеки.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, останні кілька місяців були складними для Сил оборони України. Зокрема 17 лютого довелося відійти з Авдіївки, яку обороняли з початку повномасштабного вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський 11 березня заявив, що Силам оборони вдалося зупинити просування російської армії. За словами глави держави, ситуація на фронті набагато краща, "ніж в останні три місяці". Коментуючи ситуацію навколо Авдіївки, президент розповів, що росіяни не захопили її, а просто знищили, а потім зайшли.

Про те, як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті і чи вирішиться результат війни влітку - читайте у матеріалі РБК-Україна.