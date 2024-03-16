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Россияне, вероятно, попытаются летом организовать новое наступление в Украине, - ISW

Фото: россияне, вероятно, попытаются летом организовать новое наступление (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне, вероятно, весной продолжат попытки локальных атак, а также предпримут попытку подготовиться к новому наступлению летом 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Предоставление помощи Украине от стран Запада в сфере безопасности, вероятно, сыграет решающую роль в способности ВСУ удерживать позиции и отражать новые наступления армии РФ в ближайшие месяцы.

По мнению экспертов ISW, российские силы попытаются сохранить темп своих наступательных операций по всей линии фронта, чтобы помешать украинским войскам стабилизировать свои оборонительные линии.

Аналитики считают, что российские силы продолжат использовать преимущества, предоставляемые наличием инициативы на всем театре военных действий, для динамичной переоценки своих наступательных усилий этой весной и летом, вероятно, в надежде воспользоваться возможными слабыми местами в обороне Украины.

Отмечается, что оккупанты могут попытаться сохранить темп своих наступательных операций с любыми потерями, чтобы воспользоваться нехваткой украинской техники до того, как в страну прибудет обещанная западная помощь в сфере безопасности.

Ситуация на фронте

Напомним, последние несколько месяцев были сложными для Сил обороны Украины. В частности, 17 февраля пришлось отойти из Авдеевки, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта заявил, что Силам обороны удалось остановить продвижение российской армии. По словам главы государства, обстановка на фронте намного лучше, "чем в последние три месяца". Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки президент рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем зашли.

О том, как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли исход войны летом – читайте в материале РБК-Украина.

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