Росіяни вже тиждень не виводять кораблі у Чорне море: у ВМС назвали причину

Російські військові кораблі вже сьомий день не спостерігаються в акваторії Чорного моря.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що така ситуація може бути пов'язана з побоюваннями росіян щодо можливих втрат.

"Інше питання - чому вони припинили саме у такий спосіб вести охорону пункту базування, як і раніше, за рахунок підводного човна. Я думаю, що цю інформацію ми можемо дізнатися згодом. Може, це - технічне обслуговування, може - якесь внутрішнє рішення", - заявив Плетенчук.

Речник ВМС також зазначив, що всі російські бойові одиниці залишаються на базі в Новоросійську.