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Росіяни вже тиждень не виводять кораблі у Чорне море: у ВМС назвали причину

Неділя 25 серпня 2024 12:19
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Росіяни вже тиждень не виводять кораблі у Чорне море: у ВМС назвали причину Фото: речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові кораблі вже сьомий день не спостерігаються в акваторії Чорного моря.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що така ситуація може бути пов'язана з побоюваннями росіян щодо можливих втрат.

"Інше питання - чому вони припинили саме у такий спосіб вести охорону пункту базування, як і раніше, за рахунок підводного човна. Я думаю, що цю інформацію ми можемо дізнатися згодом. Може, це - технічне обслуговування, може - якесь внутрішнє рішення", - заявив Плетенчук.

Речник ВМС також зазначив, що всі російські бойові одиниці залишаються на базі в Новоросійську.

Ситуація у Чорному морі

За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, росіяни уникають виведення надводних кораблів у Чорне та Азовське моря. Він зазначав, що міжбазові переходи російських кораблів наразі відсутні. Останній перехід відбувся під час виходу з Азовського моря, коли стало очевидно, що перебування там є небезпечним.

При цьому речник ВМС казав, що Росія використовує підводні човни для виходу в Чорне море, щоб продемонструвати свою присутність.

Плетенчук також розповідав, що підводні човни Чорноморського флоту РФ в основному перебувають на чергуванні в східній частині Чорного моря.

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