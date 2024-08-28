Россияне ввели ограничения на въезд в город под Курском, где расположена АЭС

Российские власти ограничили въезд в город Курчатов в Курской области. Там расположена Курская АЭС.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его словам, такое решение связано с тем, что якобы Вооруженные силы Украины стремятся проникнуть в город.

Однако непосредственно жителям города разрешено свободно въезжать в Курчатов. А вот тех, у кого отсутствует регистрация в городе, будут пропускать исключительно по временным пропускам. Их будут выдавать в администрациях города Курчатово и Курчатовского района.

"Кроме того, все сотрудники Курской атомной станции и строительства АЭС-2 по пропускному режиму должны обратиться к руководству своей компании", - сообщил чиновник.