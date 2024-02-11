Росіяни ввечері обстріляли Харківську область, зруйновано житлові будинки, є загибла

Увечері, 10 лютого, російські військові масовано вдарили по селищу Водяне Харківської області. Внаслідок бомбардувань загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Під час обстрілів були зруйновані 2 приватних житлових будинки. Також щонайменше 7 домоволодінь постраждали.
"З-під завалів зруйнованого житлового будинку рятувальники вилучили тіло загиблої жінки 1969 року народження. Ще одному чоловікові була надана медична допомога, від подальшої госпіталізації він відмовився", - пише пресслужба.
До ліквідації наслідків залучались 1 одиниця техніки й 6 рятувальників.
Фото: росіяни обстріляли селище Водяне Харківської області (t.me/dsns_telegram)
Також терористи вдарили й по місцевому фермерському господарству. Було зруйновано 5 складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.
У ніч на 11 лютого терористи завдали удару 45-мі ударними дронами типу Shahed-136/131. БпЛА запускали з районів Балаклава та мис Чауда тимчасово окупованого Криму.
До відбиття повітряного нападу залучали:
Протиповітряна оборона знищила 40 "Шахедів" у межах Київської, Вінницької, Житомирській, Кіровоградської та інших областей.
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