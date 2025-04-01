Росіяни втричі збільшили кількість бойових зіткнень на півдні України, - ЗСУ

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

"Для того, щоб говорити, що ворог збільшує чи зменшує інтенсивність бойових дій, треба її з чимось порівнювати. За березень ворог провів на півдні 368 боєзіткнень, за лютий - 118. Тобто кількість зіткнень зросла в три рази", - розповів Волошин.

Також, за його словами, зросла й кількість ударів дронами-камікадзе, а також збільшилась кількість обстрілів з артилерійських систем та РСЗВ.

"Тобто, якщо в лютому в середньому було 260-300 артобстрілів, то вже в березні - 350-370. Щодо дронів-камікадзе: у лютому було 380-400, в березні - доходило до 450 і навіть були дні, коли як мінімум пів тисячі таких БПЛА летіли по наших позиціях і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", - зазначив речник.

Волошин підкреслив, що інтенсивність бойових дій на півдні зростає, і це можна чітко констатувати, підбиваючи підсумки.

Водночас він зазначив, що російські окупанти накопичують сили та засоби для проведення штурмових дій, однак "це не частина стратегічного наступу, це штурмові дії малими групами піхоти для покращення тактичного положення".