Росіяни втричі збільшили кількість бойових зіткнень на півдні України, - ЗСУ
На півдні України різко зросла інтенсивність бойових дій. У лютому російські війська провели 118 боєзіткнень, а у березні - 368.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.
"Для того, щоб говорити, що ворог збільшує чи зменшує інтенсивність бойових дій, треба її з чимось порівнювати. За березень ворог провів на півдні 368 боєзіткнень, за лютий - 118. Тобто кількість зіткнень зросла в три рази", - розповів Волошин.
Також, за його словами, зросла й кількість ударів дронами-камікадзе, а також збільшилась кількість обстрілів з артилерійських систем та РСЗВ.
"Тобто, якщо в лютому в середньому було 260-300 артобстрілів, то вже в березні - 350-370. Щодо дронів-камікадзе: у лютому було 380-400, в березні - доходило до 450 і навіть були дні, коли як мінімум пів тисячі таких БПЛА летіли по наших позиціях і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", - зазначив речник.
Волошин підкреслив, що інтенсивність бойових дій на півдні зростає, і це можна чітко констатувати, підбиваючи підсумки.
Водночас він зазначив, що російські окупанти накопичують сили та засоби для проведення штурмових дій, однак "це не частина стратегічного наступу, це штурмові дії малими групами піхоти для покращення тактичного положення".
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, на фронті від початку доби 1 квітня відбулося 111 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільше тиснуть на Покровському напряму, де здійснили вже 35 атак.
Від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 916 тисяч окупантів.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1540 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 9 танків, 37 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 46 дронів та іншу техніку ворога.
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