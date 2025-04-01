ua en ru
Вт, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне втрое увеличили количество боевых столкновений на юге Украины, - ВСУ

Вторник 01 апреля 2025 20:20
UA EN RU
Россияне втрое увеличили количество боевых столкновений на юге Украины, - ВСУ Фото: россияне втрое увеличили количество боевых столкновений на юге Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На юге Украины резко возросла интенсивность боевых действий. В феврале российские войска провели 118 боестолкновений, а в марте - 368.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

"Для того, чтобы говорить, что враг увеличивает или уменьшает интенсивность боевых действий, надо ее с чем-то сравнивать. За март враг провел на юге 368 боестолкновений, за февраль - 118. То есть количество столкновений выросло в три раза", - рассказал Волошин.

Также, по его словам, возросло и количество ударов дронами-камикадзе, а также увеличилось количество обстрелов из артиллерийских систем и РСЗО.

"То есть, если в феврале в среднем было 260-300 артобстрелов, то уже в марте - 350-370. Относительно дронов-камикадзе: в феврале было 380-400, в марте - доходило до 450 и даже были дни, когда как минимум полтысячи таких БПЛА летели по нашим позициям и по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения", - отметил спикер.

Волошин подчеркнул, что интенсивность боевых действий на юге растет, и это можно четко констатировать, подводя итоги.

В то же время он отметил, что российские оккупанты накапливают силы и средства для проведения штурмовых действий, однако "это не часть стратегического наступления, это штурмовые действия малыми группами пехоты для улучшения тактического положения".

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, на фронте с начала суток 1 апреля произошло 111 боевых столкновений. Российские оккупанты больше всего давят на Покровском направлении, где совершили уже 35 атак.

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 916 тысяч оккупантов.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1540 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 9 танков, 37 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 46 дронов и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
DAILY
Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть