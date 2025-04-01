Россияне втрое увеличили количество боевых столкновений на юге Украины, - ВСУ

На юге Украины резко возросла интенсивность боевых действий. В феврале российские войска провели 118 боестолкновений, а в марте - 368.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

"Для того, чтобы говорить, что враг увеличивает или уменьшает интенсивность боевых действий, надо ее с чем-то сравнивать. За март враг провел на юге 368 боестолкновений, за февраль - 118. То есть количество столкновений выросло в три раза", - рассказал Волошин.

Также, по его словам, возросло и количество ударов дронами-камикадзе, а также увеличилось количество обстрелов из артиллерийских систем и РСЗО.

"То есть, если в феврале в среднем было 260-300 артобстрелов, то уже в марте - 350-370. Относительно дронов-камикадзе: в феврале было 380-400, в марте - доходило до 450 и даже были дни, когда как минимум полтысячи таких БПЛА летели по нашим позициям и по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения", - отметил спикер.

Волошин подчеркнул, что интенсивность боевых действий на юге растет, и это можно четко констатировать, подводя итоги.

В то же время он отметил, что российские оккупанты накапливают силы и средства для проведения штурмовых действий, однако "это не часть стратегического наступления, это штурмовые действия малыми группами пехоты для улучшения тактического положения".