UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни втретє змінили командування на Сватівсько-Кремінському напрямку: подробиці

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вкотре змінила командувача Сватівсько-Кремінного напрямку. Назначила офіцера, який командував наступом на Київ з боку Чорнобиля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Вже міняють четвертого командувача Сватівсько-Кремінного напрямку. Поставили російського офіцера , який невдало командував наступом на Київ з боку Чорнобиля. І до речі, там тримав оборону Олександр Сирський, який зараз відповідає за наш напрямок. Тому результат для окупантів буде такий самий", - розповів Сергій Гайдай.

Також голова відзначив, що просування наших воїнів на 2,5 кілометри в напрямку Кремінної, є чудовим результатом, враховуючи те, що ворог стягнув на напрямок велику кількість солдатів та техніки.

За словами Гайдая, Росія активувала мобілізацію, й вже на кожному блокпості росіянам попри вік та стан здоров'я - роздаються повістки.

"Всі підготовки росіян українське командування бачить і працює на випередження. Саме через це останнім часом збільшилась кількість вибухів у тилу росіян, підриваються склади та казарми", - додав Гайдай.

Також Гайдай відзначив стабілізацію ситуації на Білогорівському напрямку. За останній тиждень почастішали випадки здачі у полон з боку росіян. Лише за останні кілька днів 52 особи здались на Луганському напрямку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни нещодавно вкотре змінили командувача західного ВО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЧорнобильКиївРосійська Федерація