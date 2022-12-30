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Россияне в третий раз сменили командование на Сватовско-Кременском направлении: подробности

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Пятница 30 декабря 2022 17:13
Россияне в третий раз сменили командование на Сватовско-Кременском направлении: подробности Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация сменила командующего Сватовско-Кременного направления. Назначила офицера, командовавшего наступлением на Киев со стороны Чернобыля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Уже меняют четвертого командующего Сватовско-Кременного направления. Поставили российского офицера, который неудачно командовал наступлением на Киев со стороны Чернобыля. И кстати, там держал оборону Александр Сырский, который сейчас отвечает за наше направление. Поэтому результат для оккупантов будет такой же", - рассказал Сергей Гайдай.

Также глава отметил, что продвижение наших воинов на 2,5 километра в направлении Кременной является отличным результатом, учитывая то, что враг стянул на направление большое количество солдат и техники.

По словам Гайдая, Россия активировала мобилизацию, и уже на каждом блокпосте россиянам, несмотря на возраст и состояние здоровья, раздаются повестки.

"Все подготовки россиян украинское командование видит и работает на опережение. Именно поэтому в последнее время увеличилось количество взрывов в тылу россиян, подрываются склады и казармы", - добавил Гайдай.

Также Гайдай отметил стабилизацию ситуации на Белогоровском направлении. За последнюю неделю участились случаи сдачи в плен со стороны россиян. Только за последние несколько дней 52 человека сдались на Луганском направлении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне недавно в очередной раз сменили командующего западным ВО.

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