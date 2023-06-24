Росіяни втратили ініціативу на Куп'янському напрямку: карти боїв ISW

ЗСУ продовжили контрнаступ на заході Запорізької області та на її кордоні з Донецькою областю. А росіяни, тим часом, втратили ініціативу в наступі на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

23 червня російські війська продовжували наносити обмежені наземні атаки в районі Куп’янська. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська).

Деякі російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на захід від Синьківки та створили невеликий плацдарм на західному (правому) березі річки Оскіл, але ISW не може підтвердити це твердження.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські та українські сили брали участь лише у двох боях на Куп’янському напрямку та що російські сили втратили ініціативу в цьому районі.

23 червня російські та українські сили продовжували бойові дії на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки (12 км на південний захід від Кремінної).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська незначно просунулися на захід від Кремінної та Білогорівки, і що вони закріпилися біля Спірного (25 км на південь від Кремінної). Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська атакували поблизу Кремінної 22 червня та Шиплівку (9 км на південь від Кремінної) 23 червня.

Бої на Донбасі

23 червня російські сили не проводили підтверджених наземних атак у районі Бахмута. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що бойових дій на Бахмутському напрямку не велося, а російські та українські війська продовжували в цьому районі взаємний контрбатарейний вогонь.

Супутникові знімки, опубліковані 22 червня, показують, що російські війська з 18 травня побудували нові укріплення біля Семигір’я (16 км на південний схід від Бахмута).

23 червня російські та українські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки), Побєди (32 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська досягли невизначених успіхів поблизу Авдіївки, а також проводили наступальні операції поблизу Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівки. Інший "воєнкор" стверджував, що російські війська здійснили незначне просування на південний схід від Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки) між 21 і 22 червня.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили контратакували поблизу Старомихагілівки (18 км на південний захід від Авдіївки) і захопили невизначені позиції. Повідомляється, що на кадрах бойових дій, опублікованих 21 червня, українські війська атакують позиції росіян на південний схід від Красногорівки.

"Південна вісь"

23 червня російські та українські війська продовжили наземні атаки на кордоні західної Донецької та східної Запорізької областей. Генштаб України повідомив, що російські війська намагалися відбити втрачені позиції поблизу Макарівки Донецької області (приблизно 7 км на південь від Великої Новосілки). Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські сили відбили три українські атаки в цьому районі.

Російські військові блогери стверджували, що українські війська вздовж кордону Донецько-Запорізької області намагалися наступати вздовж лінії Левадне-Приютне (приблизно 15 км на південний захід від Великої Новосілки) і мали певний успіх біля Рівнополя (10 км на південний захід від Великої Новосілки). МО Росії та російський "воєнкор" підтвердили, що російські війська зберігають контроль над Урожайним (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російські військові блогери зазначили, що в цьому районі бої ведуть підрозділи 336-ї окремої морської піхотної бригади (БФ) і невизначених підрозділів Східного угруповання військ.

23 червня українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області. Генштаб України повідомив, що українські війська досягли часткового успіху на рубежах Новоданилівка-Роботине (на південь від Оріхова) і Мала Токмачка - Новофедорівка (на південний схід від Оріхова).

Український Генштаб також заявив, що російські сили розгорнули резерви в районі Оріхова для оборони від наступу українських військ. Російські військові блогери стверджували, що українські війська атакували лінію Новоданилівка-Роботине, прорвалися до російських оборонних рубежів і просунулися до 1,5 км у напрямку Роботине.

Російські джерела стверджували, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади (ЧФ), а також 70-го, 71-го і 291-го мотострілецьких полків 42-ї мотострілецької дивізії (58-а загальновійськова армія Південного військового округу) тримають оборону на північ від Роботиного. Російські військові блогери також стверджували, що позиційні бої тривали під П’ятихатками (на південний захід від Оріхова).

23 червня українські війська продовжили удари по російських тилових районах на півдні України. Російські джерела стверджували, що українські війська випустили чотири ракети Storm Shadow по російському району концентрації, як повідомляється, базі Росгвардії в Генічеську Херсонської області, приблизно за 175 км на південний схід від міста Херсона.

Окупаційний глава Херсонської області Володимир Салдо 23 червня також заявив, що український удар 22 червня по мосту Чонгар (вздовж траси E105, що сполучає окуповану Росією Херсонську область і Крим) був набагато гіршим, ніж спочатку повідомлялося, і що ремонт триватиме 15-20 днів.

Супутникові знімки, опубліковані 23 червня, також показують, що російські війська почали будівництво понтонних мостів під мостом Чонгар.

Ситуація на фронті 23 червня

За даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 27 бойових зіткнень.

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