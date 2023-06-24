Россияне потеряли инициативу на Купянском направлении: карты боев ISW

ВСУ продлили контрнаступление на западе Запорожской области и на ее границе с Донецкой областью. А россияне тем временем потеряли инициативу в наступлении на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

23 июня русские войска продолжали наносить ограниченные наземные атаки в районе Купянска. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска).

Некоторые российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к западу от Синьковки и создали небольшой плацдарм на западном (правом) берегу реки Оскол, но ISW не может подтвердить это утверждение.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские и украинские силы участвовали лишь в двух боях на Купянском направлении и что российские силы потеряли инициативу в этом районе.

23 июня российские и украинские силы продолжали боевые действия к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки (12 км к юго-западу от Кременной).

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Кременной и Белогоровки, и что они закрепились у Спирного (25 км к югу от Кременной). Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска атаковали вблизи Кременной 22 июня и Шипловку (9 км к югу от Кременной) 23 июня.

Бои на Донбассе

23 июня российские силы не проводили подтвержденных наземных атак в районе Бахмута. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что боевых действий на Бахмутском направлении не велось, а российские и украинские войска продолжали в этом районе взаимный контрбатарейный огонь.

Спутниковые снимки, опубликованные 22 июня, показывают, что российские войска с 18 мая построили новые укрепления у Семигорья (16 км юго-восточнее Бахмута).

23 июня российские и украинские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки), Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки), Победы (32 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловки ( 36 км юго-западнее Авдеевки).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска добились неопределенных успехов вблизи Авдеевки, а также проводили наступательные операции вблизи Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловки. Другой "военкор" утверждал, что российские войска совершили незначительное продвижение к юго-востоку от Красногоровки (22 км к юго-западу от Авдеевки) между 21 и 22 июня.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы контратаковали вблизи Старомихагиловки (18 км юго-западнее Авдеевки) и захватили неопределенные позиции. Сообщается, что на кадрах боевых действий, опубликованных 21 июня, украинские войска атакуют позиции россиян юго-восточнее Красногоровки.

"Южная ось"

23 июня российские и украинские войска продлили наземные атаки на границе западной Донецкой и восточной Запорожской областей. Генштаб Украины сообщил, что российские войска пытались отразить утраченные позиции вблизи Макаровки Донецкой области (около 7 км к югу от Великой Новоселки). Министерство обороны (МО) России заявило, что российские силы отразили три украинских атаки в этом районе.

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска вдоль границы Донецко-Запорожской области пытались наступать вдоль линии Левадно-Приютное (около 15 км юго-западнее Великой Новоселки) и имели определенный успех у Ровно (10 км юго-западнее Великой Новоселки). МО России и российский "военкор" подтвердили, что российские войска сохраняют контроль над Урожайным (9 км к югу от Великой Новоселки).

Российские военные блоггеры отметили, что в этом районе бои ведут подразделения 336-й отдельной морской пехотной бригады (БФ) и неопределенные подразделения Восточной группировки войск.

23 июня украинские войска продлили контрнаступательные действия на западе Запорожской области. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска достигли частичного успеха на рубежах Новоданиловка-Роботино (южнее Орехова) и Малая Токмачка - Новофедоровка (юго-восточнее Орехова).

Украинский Генштаб также заявил, что российские силы развернули резервы в районе Орехово для обороны от наступления украинских войск. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска атаковали линию Новоданиловка-Роботино, прорвались к российским оборонительным рубежам и продвинулись до 1,5 км в направлении Роботино.

Российские источники утверждали, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ), а также 70-го, 71-го и 291-го мотострелковых полков 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия Южного военного округа) держат оборону севернее Роботиного. Российские военные блоггеры также утверждали, что позиционные бои продолжались под Пятихатками (юго-западнее Орехова).

23 июня украинские войска продолжили удары по российским тыловым районам на юге Украины. Российские источники утверждали, что украинские войска выпустили четыре ракеты Storm Shadow по российскому району концентрации, как сообщается, базе Росгвардии в Геническе Херсонской области, примерно в 175 км юго-восточнее города Херсона.

Оккупационный глава Херсонской области Владимир Салдо 23 июня также заявил, что украинский удар 22 июня по мосту Чонгар (вдоль трассы E105, соединяющей оккупированную Россией Херсонскую область и Крым) был намного хуже, чем первоначально сообщалось, и что ремонт продлится 15-20 дней.

Спутниковые снимки, опубликованные 23 июня, также показывают, что российские войска приступили к строительству понтонных мостов под мостом Чонгар.

Ситуация на фронте 23 июня

По данным Генштаба, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 27 боевых столкновений.

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