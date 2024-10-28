Росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів і артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронті та нічний обстріл

За даними ISW, Збройні сили України просунулися в Курській області, однак ворог наступає у Донецькій області.

Вночі російські терористи обстріляли Харків. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них - дитина.

Крім того, вночі росіяни обстріляли Чугуїв, пошкоджено садибу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.