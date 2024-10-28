Россияне потеряли за сутки рекордное количество солдат и артсистем, - Генштаб

Ситуация на фронте и ночной обстрел

По данным ISW, Вооруженные силы Украины продвинулись в Курской области, однако враг наступает в Донецкой области.

Ночью российские террористы обстреляли Харьков. В результате атаки пострадали семь человек, среди них - ребенок.

Кроме того, ночью россияне обстреляли Чугуев, повреждена усадьба.

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