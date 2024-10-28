ЗСУ просунулися під Кореневим і Суджею, ворог тисне в Селидового і Вугледара: карти ISW

Сили оборони України мали успіх під час продовження операції у Курській області. Разом з тим фіксується просування військ РФ у Донецькій області в районі Селидового та на північний захід від Вугледара.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 28 жовтня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Українські війська нещодавно просунулися в межах головного "українського плацдарму" в Курській області.

Так, геолокаційні кадри від 26 жовтня показують, що ЗСУ просунулися на південний захід від Ольговки (на схід від Коренево) та на схід від Колмакова (на схід від Суджі).

Російські джерела ISW, зокрема Міноборони РФ, стверджували 27 жовтня, що ЗСУ атакували поблизу Зеленого Шляху, Новоіванівки, Дар'їно, Нижнього Клину, Погребків, Миколаєво-Дар'їно та біля н.п. Плехове.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися в межах головного "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри від 26 жовтня показують, що росіяни просунулися на південний схід від Мартинівки.

Російське джерело ISW стверджує, що станом на вечір 26 жовтня ЗСУ атакували поблизу Нового Путі Глушковського району, на захід від головного "українського плацдарму" в Курській області.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

27 жовтня війська РФ продовжили наступальні дії на півночі Харківської області, але жодного просування не мали. 26 і 27 жовтня окупанти наступали поблизу Вовчанська та Стариці.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Євгеній Романов заявив, що 60% артилерійських боєприпасів калібру 122 мм і 152 мм, які війська РФ застосовують для обстрілів на Харківському напрямку, походять із КНДР.

Також Романов зазначив, що північнокорейські снаряди неякісні, не уражають ціль і не вибухають в потрібний момент.

За словами Романова, російські окупанти можуть доставляти надані Іраном боєприпаси своїм підрозділам у цьому районі.

Операція РФ №2 - Луганська область

27 жовтня російські загарбники атакували вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але просування не мали.

На відео з геолокацією, опублікованому 26 жовтня, видно, як ЗСУ успішно відбивають російський механізований штурм розміром у взвод на північний схід від Торського.

Російський "воєнкор" стверджував, що невідомі підрозділи спецназу РФ начебто діють поблизу Сенькового (на південь від Куп’янська на західному березі річки Оскіл), хоча в ISW не спостерігали жодного візуального чи незалежного підтвердження того, що росіяни перетнули річку Оскіл.

Російські блогери розповідали, що путінські війська просунулися в межах Першотравневого (на захід від Сватового) і до північних околиць Тернів (на захід від Кремінної).

Командир батальйону ЗСУ, який діяв на Куп'янському напрямку, заявив, що окупанти посилюють бомбові удари КАБами по Куп'янську та лівому березі річки Оскіл, намагаючись закріпитися на східному березі річки та штурмувати Куп'янськ-Вузловий.

Також він розповів, що ЗСУ два тижні тому відбили російський посилений батальйонний механізований штурм на Куп'янському напрямку.

Російські загарбники продовжували наступати в районі Синьківки, біля Кіндрашівки, Кругляківки, Колісниківки, Загризове, Вишневого, Лозової, Берестового, Петропавлівки, Першотравневого, Черещини, Тернів, Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Григорівки, Торського, Зарічного та біля Серебрянки 26 і 27 жовтня.

Операція РФ №3 - Донецька область

У Генштабі ЗСУ повідомив, що 26 і 27 жовтня російські окупанти невдало атакували на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки.

Також у Генштабі ЗСУ розповіли, що 27 жовтня окупанти здійснили невдалий наступ в районі Оріхово-Василівки (на північний схід від міста Часів Яр).

27 жовтня війська РФ продовжили наступ на Торецькому напрямку, але не просунулися.

Російські та українські джерела ISW повідомляли про продовження бойових дій у самому Торецьку, поблизу Нью-Йорка та біля Щербинівки.

27 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що війська РФ нібито контролюють дві третини (67%) Торецька, хоча в ISW спостерігали лише візуальні докази того, що загарбники окупували близько 23% міста.

На Покровському напрямку війська РФ продовжили наступ у районі міста Селидове.

На геолокаційних кадрах від 27 жовтня видно, як окупанти піднімають триколор над будівлею Селидівської міської ради, що може вказувати на те, що загарбники просунулися до центру цього н.п., йдеться у звіті.

Декілька російських "воєнкорів" стверджували, що війська НФ начебто захопили та проводять зачистку в усьому Селидові, хоча експерти ISW ще не отримали підтвердження того, що росіяни діють у західній частині міста.

Геолокаційні кадри від 27 жовтня також показують, що російські окупанти просунулися на південь від Вишневого (на захід від Селидового).

Деякі російські джерела стверджували, що путінські війська також просунулися до Вишневого, хоча в ISW ще не знайшли підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники атакували поблизу Променя, Миролюбівки, Воздвиженки, Красного Яру, Крутого Яру, Миколаївки, Лисівки та Селидового 26 і 27 жовтня

27 жовтня війська РФ наступали на схід від Курахового, але жодного просування не мали.

Російські та українські джерела ISW повідомляли про продовження бойових дій на захід від Олександрополя, біля Дальнього, Гострого, Максимільянівки, Курахівки, та на східній околиці самого Курахового.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Вугледара. Експерти зазначають, що окупанти могли захопити більшу частину населеного пункту.

27 жовтня російські силовики повідомили кремлівським пропагандистам, що ЗСУ начебто відступили з більшості своїх позицій у Богоявленці.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що війська РФ просунулися в полях на південний захід від Новоукраїнки (на південний захід від Богоявленки та на північний захід від Вугледара).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ також просунулися в південній частині Новоукраїнки, хоча в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Українська бригада, яка діяла поблизу Вугледара, опублікувала 26 жовтня кадри, на яких ЗСУ відбивають російську механізовану атаку біля Золотої Ниви (на захід від Вугледара), і повідомила, що окупанти застосували кілька десятків одиниць техніки, включаючи танки та бронетехніку. Повідомляється, що ЗСУ знищили 20 одиниць техніки ворога.

Українські та російські джерела повідомляли, що бої тривали поблизу Катеринівки, Антонівки, Костянтинівки та Єлизаветівки, а також поблизу Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 27 жовтня.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин підтвердив 27 жовтня, що російським окупантам вдалося нещодавно захопити Левадне (на південний захід від Великої Новосілки).

Він також зазначив, що ЗСУ вживають заходів для відновлення позицій у районі, незважаючи на те, що Левадне знаходиться в тактично складній низовинній місцевості.

"Південна вісь"

27 жовтня російські загарбники атакували на заході Запорізької області, але жодного просування не мали.

26 і 27 жовтня російські війська наступали в районі Новоданилівки (на північ від Роботиного).

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин заявив, що українські військові не зафіксували російських спроб створити наступальні угруповання на півдні України.

Російські окупанти продовжували атаки на лівому березі Херсонської області 26 і 27 жовтня, але жодного просування не мали.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 27 жовтня розповіли, що з початку доби на фронті вже відбулося 142 бойових зіткнень.

Також у Силах оборони України поінформували, що на Покровському та Курахівському напрямках ситуація лишається найгарячішою, проте також фіксується активність противника на Куп'янському, Лиманському та Времівському напрямках.