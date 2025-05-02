Россияне потеряли за сутки более 1100 солдат и 200 единиц техники, - Генштаб
Фото: россияне потеряли много техники за минувшие сутки (Getty Images)
За последние сутки с 1 на 2 мая, потери армии РФ на фронте составили 1110 солдат и 50 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 954 300 (+1110) человек ликвидировано;
- танков - 10 741 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 22 369 (+5) ед;
- артиллерийских систем - 27 186 (+50) ед;
- РСЗО - 1375 ед;
- средства ПВО - 1152 (+4) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 539 (+138) ед;
- крылатых ракет - 3196 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 46 882 (+132) ед;
- специальной техники - 3869 ед.
Воздушные удары россиян и атака на Крым
Вечером 1 мая российские террористы масштабно атаковали ударными дронами Запорожье.
По последним данным, в результате удара пострадали около 30 человек. Беспилотники повредили инфраструктуру, жилой дом и здание университета.
Между тем ночью ударные БпЛА массово атаковали военную инфраструктуру россиян в Крыму. В ряде населенных пунктов было слышно работу ПВО, гремели взрывы и возникли пожары.
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