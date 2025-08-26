Росіяни втратили за добу майже 900 окупантів, багато дронів і автотехніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 25 серпня, на фронті було зафіксовано 136 бойових зіткнень. Причому 43 рази росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 142 окупанти, з яких 86 - безповоротно. Наші захисники знищили 18 одиниць автомобільного транспорту, сім безпілотних літальних апаратів два пункти управління БПЛА та три укриття для особового складу. Також значно пошкоджено артилерійську систему та засіб РЕБ противника.", - інформували у Генштабі.