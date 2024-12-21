Росіяни втратили за добу майже 1900 солдатів та купу техніки, - Генштаб

Нагадаємо, що станом на вечір, 20 грудня, на фронті від початку доби було зафіксовано 191 бій.

З них 50 відбулися лише в Курській області. Також, за даними Генштабу, ворог в цей день інтенсивно атакував на Покровському напрямку.

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