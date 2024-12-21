Генштаб про ситуацію на фронті: найбільше боїв на Курському напрямку

Станом на 22:00, 20 грудня, на фронті від початку доби відбулося 191 бойове зіткнення. З них 50 лише в Курській області.

Про це повідмомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

В цей день противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБів, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з ворогом в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із позицій поблизу Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової. Одне боєзіткнення триває.

Чотирнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках Ямполівки, Тернів, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Іванівки, Торського, Григорівки та у Серебрянському лісі. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих спроб йти вперед поблизу Часового Яру.

Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах Торецька та Леонідівки 10 разів отримали жорстку відсіч наших захисників. Одна атака триває дотепер.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 41 штурмову та наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка.

Тридцять п’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще шість боєзіткнень - тривають. В той самий час ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Олександропіль, Сухий Яр та Покровськ, загалом скинувши три керовані бомби.

"Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 370 осіб, з них 171 - безповоротно. Знищено одну БМП та дев’ять автомобілів. Окрім того, пошкоджено міномет та одиницю автомобільної техніки", - інформує Генштаб.

На Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 20 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль. Підрозділи Сил оборони відбили 17 атак противника, три атаки тривають дотепер. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Костянтинопіль та Андріївка.

"Водночас, на цьому напрямку Сили оборони знешкодили 86 окупантів, з них 34 безповоротно. Крім того, знищено одиницю автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.

На Времівському напрямку відбулося 25 боєзіткнень. Двадцять два ворожих штурми вже зупинено нашими оборонцями в районах Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки. Запеклі бої тривають до цього часу. Також ворог застосовував авіацію в районі Великої Новосілки, скинувши чотири керовані авіаційні бомби.

На Оріхівському напрямку наші воїни успішно відбили спробу противника просунутись вперед в районі Малої Токмачки.

Наші захисники чотири рази відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку. Ворог застосовував штурмову авіацію по району населеного пункту Іванівка, завдавши ударів 8 некерованими ракетами.

П’ятдесят бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, крім того, ворог завдав одного ракетного удару та здійснив 377 артилерійських обстрілів.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

"Сьогодні слід відзначити воїнів 425 окремого штурмового батальйону, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 38 окремої бригади морської піхоти, 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем, 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 124-ї окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника", - резюмували у Генштабі.