Россияне потеряли за сутки почти 1900 солдат и много техники, - Генштаб

Напомним, что по состоянию на вечер, 20 декабря, на фронте с начала суток было зафиксировано 191 бой.

Из них 50 произошли только в Курской области. Также, по данным Генштаба, враг в этот день интенсивно атаковал на Покровском направлении.

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