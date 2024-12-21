RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Россияне потеряли за сутки почти 1900 солдат и много техники, - Генштаб

Фото: потери россиян с 2022 года превысили 772 тысячи военных (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 20 на 21 декабря, Россия потеряла на фронте 1860 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 10 танков, 32 артсистемы и 98 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 772 280 (+1860) человек ликвидировано;
  • танков - 9594 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 841 (+18) ед;
  • артиллерийских систем - 21 252 (+32) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1027 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 685 (+85) ед;
  • крылатых ракет - 2947 (+4) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31 891 (+98) ед;
  • специальной техники - 3662 ед.

Напомним, что по состоянию на вечер, 20 декабря, на фронте с начала суток было зафиксировано 191 бой.

Из них 50 произошли только в Курской области. Также, по данным Генштаба, враг в этот день интенсивно атаковал на Покровском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна в Украине