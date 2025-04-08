Росіяни втратили за добу майже 1300 солдатів та близько півсотні артсистем, - Генштаб

Нагадаємо, станом на вечір 7 квітня, на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку, де здійснив 42 наступальні дії.

Зокрема, росіяни намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Калинове, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Вдале, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки та Сергіївки.

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