Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб

Напомним, по состоянию на вечер 7 апреля, на фронте произошло 120 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении, где совершил 42 наступательных действия.

В частности, россияне пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Калиново, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Котлино, а также в направлениях Котляровки и Сергеевки.

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