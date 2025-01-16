Росіяни втратили за добу близько 1500 солдатів і 11 танків, - ЗСУ

За останню добу з 15 на 16 січня, російська армія втратила на фронті 1480 солдатів, 31 крилату ракету і 137 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), війська агресора мали успіх у Харківській області, а також біля Торецька і Часового Яру в Донецькій області.

За даними останнього зведення Генштабу, росіяни тиснуть на ЗСУ в Курській та Донецькій областях.

Минулої ночі агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед". Ближче до ранку сили ППО збили усі ворожі цілі.

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