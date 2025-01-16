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Росіяни втратили за добу близько 1500 солдатів і 11 танків, - ЗСУ

Четвер 16 січня 2025 07:32
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Росіяни втратили за добу близько 1500 солдатів і 11 танків, - ЗСУ Фото: армія РФ зазнає колосальних втрат на війні проти України (zsu.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 15 на 16 січня, російська армія втратила на фронті 1480 солдатів, 31 крилату ракету і 137 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 814 150 (+1480) осіб ліквідовано;
  • танків - 9791 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 368 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 22 015 (+40) од.;
  • РСЗВ - 1262 од.;
  • засоби ППО - 1046 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 503 (+120) од.;
  • крилатих ракет - 3049 (+31) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 34 132 (+137) од.;
  • спеціальної техніки - 3697 (+1) од.

Росіяни втратили за добу близько 1500 солдатів і 11 танків, - ЗСУ

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), війська агресора мали успіх у Харківській області, а також біля Торецька і Часового Яру в Донецькій області.

За даними останнього зведення Генштабу, росіяни тиснуть на ЗСУ в Курській та Донецькій областях.

Минулої ночі агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед". Ближче до ранку сили ППО збили усі ворожі цілі.

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