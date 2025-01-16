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Россияне потеряли за сутки около 1500 солдат и 11 танков, - ВСУ

Четверг 16 января 2025 07:32
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Россияне потеряли за сутки около 1500 солдат и 11 танков, - ВСУ Фото: армия РФ несет колоссальные потери на войне против Украины (zsu.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 15 на 16 января, российская армия потеряла на фронте 1480 солдат, 31 крылатую ракету и 137 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 814 150 (+1480) человек ликвидировано;
  • танков - 9791 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 368 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 22 015 (+40) ед;
  • РСЗО - 1262 ед;
  • средства ПВО - 1046 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 503 (+120) ед;
  • крылатых ракет - 3049 (+31) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34 132 (+137) ед;
  • специальной техники - 3697 (+1) ед.

Россияне потеряли за сутки около 1500 солдат и 11 танков, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), войска агрессора имели успех в Харьковской области, а также возле Торецка и Часового Яра в Донецкой области.

По данным последней сводки Генштаба, россияне давят на ВСУ в Курской и Донецкой областях.

Минувшей ночью агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед". Ближе к утру силы ПВО сбили все вражеские цели.

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