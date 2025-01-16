Россияне потеряли за сутки около 1500 солдат и 11 танков, - ВСУ

За последние сутки с 15 на 16 января, российская армия потеряла на фронте 1480 солдат, 31 крылатую ракету и 137 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), войска агрессора имели успех в Харьковской области, а также возле Торецка и Часового Яра в Донецкой области.

По данным последней сводки Генштаба, россияне давят на ВСУ в Курской и Донецкой областях.

Минувшей ночью агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед". Ближе к утру силы ПВО сбили все вражеские цели.

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