Россияне потеряли за сутки около 1500 солдат и 11 танков, - ВСУ
Фото: армия РФ несет колоссальные потери на войне против Украины (zsu.gov.ua)
За последние сутки с 15 на 16 января, российская армия потеряла на фронте 1480 солдат, 31 крылатую ракету и 137 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 814 150 (+1480) человек ликвидировано;
- танков - 9791 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 20 368 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 22 015 (+40) ед;
- РСЗО - 1262 ед;
- средства ПВО - 1046 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 503 (+120) ед;
- крылатых ракет - 3049 (+31) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 132 (+137) ед;
- специальной техники - 3697 (+1) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы РФ
По данным Института изучения войны (ISW), войска агрессора имели успех в Харьковской области, а также возле Торецка и Часового Яра в Донецкой области.
По данным последней сводки Генштаба, россияне давят на ВСУ в Курской и Донецкой областях.
Минувшей ночью агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед". Ближе к утру силы ПВО сбили все вражеские цели.
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