Росіяни втратили за добу 1400 солдатів та велику кількість техніки, - Генштаб

Ситуація біля Покровська

Нагадаємо, вчора представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що Покровськ ефективно обороняється українськими військовими. Зокрема, за його захист відповідають компетентні підрозділи.

"Є ефективні рішення і тактики, які власне розпорюють російську спайку дронів і навченої піхоти. Знищують піхоту, за рахунок, зокрема, домінування в повітрі, якщо ми говоримо про безпілотники", - зазначив він.

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