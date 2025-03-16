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Россияне потеряли за сутки 1400 солдат и большое количество техники, - Генштаб

Фото: ВСУ продолжают наносить потери противнику (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 15 на 16 марта, потери армии РФ на фронте составили 1400 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 78 артсистем, 180 беспилотников оперативно-тактического уровня и 113 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 894 240 (+1400) чел;
  • танков - 10 325 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 478 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 24 561 (+78) ед;
  • РСЗО - 1317 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1104 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 29 413 (+180) ед;
  • крылатых ракет - 3121 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40 684 (+113) ед;
  • специальной техники - 3777 ед.

Ситуация около Покровска

Напомним, вчера представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что Покровск эффективно обороняется украинскими военными. В частности, за его защиту отвечают компетентные подразделения.

"Есть эффективные решения и тактики, которые собственно вспарывают российскую спайку дронов и обученной пехоты. Уничтожают пехоту, за счет, в том числе доминирования в воздухе, если мы говорим о беспилотниках", - отметил он.

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