Россияне потеряли за сутки 1400 солдат и большое количество техники, - Генштаб

Ситуация около Покровска

Напомним, вчера представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что Покровск эффективно обороняется украинскими военными. В частности, за его защиту отвечают компетентные подразделения.

"Есть эффективные решения и тактики, которые собственно вспарывают российскую спайку дронов и обученной пехоты. Уничтожают пехоту, за счет, в том числе доминирования в воздухе, если мы говорим о беспилотниках", - отметил он.

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