У Києві чути звуки вибухів: працює ППО на тлі атаки дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 05:55.

Через декілька хвилин цю ж інформацію підтвердили у Київській міській військовій адміністрації. Там уточнили, ППО працюють на околицях міста. Як повідомляли у КМВА, причиною повітряної тривоги у Києві стала загроза застосування дронів.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - закликали людей.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:01, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.