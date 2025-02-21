Росіяни втратили за добу 1280 солдатів і близько 240 одиниць техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті та повітряні атаки

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили мали успіх біля Покровська. Однак росіяни також тиснуть у районі Покровська та Великої Новосілки.

В ніч на 21 лютого росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Києві було чути звуки вибухів через роботу ППО по ворожих цілях.

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