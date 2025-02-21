Россияне потеряли за сутки 1280 солдат и около 240 единиц техники, - Генштаб

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы имели успех у Покровска. Однако россияне также давят в районе Покровска и Великой Новоселки.

В ночь на 21 февраля россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве были слышны звуки взрывов из-за работы ПВО по вражеским целям.

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