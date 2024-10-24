Росії не вдалося сформувати нову систему безпеки на саміті БРІКС, - ISW
Декларація на саміті БРІКС у Казані демонструє, що Росія ще не заручилася міжнародною підтримкою та не створила альтернативної структури безпеки, якої бажає Кремль. В документі війна РФ проти України згадується лише один раз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначається у звіті, в декларації саміту зазначено, що всі підписанти мають діяти відповідно до принципів Статуту ООН - включно з положенням про повагу до територіальної цілісності. Там також зазначено, що держави БРІКС вітають "відповідні" пропозиції посередництва, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни шляхом діалогу і дипломатії.
В ISW зазначили, що Київ визнав "принципи Статуту ООН" головним шляхом, за допомогою якого може досягти миру, і наголосив на незаконності російської війни з точки зору міжнародного права.
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на Казанську декларацію. У відомстві зазначили, що вона свідчить про неспроможність Росії "експортувати" свої погляди на зміну світового порядку та архітектури глобальної безпеки країнам-учасницям саміту.
МЗС України заявило, що декларація також демонструє, що країни БРІКС не об'єднані навколо війни Росії проти України, ймовірно, через те, що багато з цих країн підтримують принципи Статуту ООН.
"Служба зовнішньої розвідки України аналогічно оцінила, що саміт БРІКС не призведе до схвалення міжнародним співтовариством альтернативної системи міжнародного врегулювання, якої прагне Росія, і заявила, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бразилія та Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію", - йдеться у звіті ISW.
Саміт БРІКС у Казані
БРІКС - це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. До її складу входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка.
З 22 по 24 жовтня у Казані відбувся саміт БРІКС, на який було запрошено також велику кількість країн Глобального Півдня.
Зокрема також відвідали генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і президент Китаю Сі Цзіньпін.
В одному з пунктів декларації учасники саміту згадали війну в Україні та запевнили у підтримці виконання Статуту ООН. Більш детально про це читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.
Офіційний Київ назвав підсумкову декларацію саміту БРІКС поразкою Кремля.
Британські ЗМІ повідомили, що диктатор Володимир Путін використовує саміт БРІКС, щоб ослабити Захід та Україну.
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