Росіяни втратили за добу 1180 солдатів і значну кількість техніки, - ЗСУ

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вчорашній вечір, на фронті протягом доби було зафіксовано 131 бій. Примітно, що понад третина з них відбулась лише на Покровському напрямку.

Також зазначимо, що з початку повномасштабної війни, втрати армії РФ уже перевищили 1 млн осіб.

І за добу з 16 на 17 липня, російські війська втратили в боях проти України ще 1190 своїх солдатів. Крім того, ЗСУ того дня знищили 43 ворожі артсистеми й 154 одиниці автотехніки.

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