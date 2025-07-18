Россияне потеряли за сутки 1180 солдат и значительное количество техники, - ВСУ

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вчерашний вечер, на фронте в течение суток было зафиксировано 131 бой. Примечательно, что более трети из них состоялась только на Покровском направлении.

Также отметим, что с начала полномасштабной войны, потери армии РФ уже превысили 1 млн человек.

И за сутки с 16 на 17 июля, российские войска потеряли в боях против Украины еще 1190 своих солдат. Кроме того, ВСУ в тот день уничтожили 43 вражеские артсистемы и 154 единицы автотехники.

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