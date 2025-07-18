Росіяни втратили за добу 1180 солдатів і значну кількість техніки, - ЗСУ
За останню добу з 17 на 18 липня, армія російських загарбників втратила на фронті понад тисячу солдатів, а також значну кількість техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 липня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 039 830 (+1180) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 032 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 23 005 (+9) од.;
- артилерійських систем - 30 485 (+47) од.;
- РСЗВ - 1441 (+1) од.;
- засоби ППО - 1197 од.;
- літаків - 421 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 46 549 (+135) од.;
- крилатих ракет - 3491 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 55 494 (+111) од.;
- спеціальної техніки - 3932 од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що станом на вчорашній вечір, на фронті протягом доби було зафіксовано 131 бій. Примітно, що понад третина з них відбулась лише на Покровському напрямку.
Також зазначимо, що з початку повномасштабної війни, втрати армії РФ уже перевищили 1 млн осіб.
І за добу з 16 на 17 липня, російські війська втратили в боях проти України ще 1190 своїх солдатів. Крім того, ЗСУ того дня знищили 43 ворожі артсистеми й 154 одиниці автотехніки.
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