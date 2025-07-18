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Росіяни втратили за добу 1180 солдатів і значну кількість техніки, - ЗСУ

Україна, П'ятниця 18 липня 2025 08:34
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Росіяни втратили за добу 1180 солдатів і значну кількість техніки, - ЗСУ Фото: Росія втрачає значну кількість військ на війні в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

За останню добу з 17 на 18 липня, армія російських загарбників втратила на фронті понад тисячу солдатів, а також значну кількість техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 039 830 (+1180) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 032 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 005 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 30 485 (+47) од.;
  • РСЗВ - 1441 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1197 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 46 549 (+135) од.;
  • крилатих ракет - 3491 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 55 494 (+111) од.;
  • спеціальної техніки - 3932 од.

На зображенні може бути: текст «npoTRrom npoTRrom24.02.22- 18.07.2025 24.02.22 OPИΕΗTOBΗΙ BTPATИ nPOTиBHИKA CKЛAЛИ ~1039830 +1180 oco6oBoro cKлaAy personnel 421 . aircraft 11032 +3 aHKиB tanks 340 reлиKonTepиB helicopters 46549 +135 6nЛA onepaTиBHo-TaH onepaTиBHo-TaKTи4Horo pиBHR UAV operational-tacticall level 23005 +9 6oйoBиx 6poHboBaHиx 6oйoBиx6poHboBaHиxmawи: mawиH troop -carrying troop-carryingAFVs AFVs 3491 KpилaTί paKeTи cruise missiles 30485 +47 apTилepлйcbKиx cиcTem artillery systems 28 Kopa6ли/KaTepи warships/boats 1441 +1 PC3B MLRS 1 nίABOAHί 4oBHи submarines 55494 +111 aBTomo6илbHa xKa Ta uиcTepHи ΠΜΜ vehicles fuel tanks 1197 3aco6иnno ΠΠΟ anti-aircraft systems 3932 cneuиaлbHa TexHиKa special specialequipment equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaEHи»

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вчорашній вечір, на фронті протягом доби було зафіксовано 131 бій. Примітно, що понад третина з них відбулась лише на Покровському напрямку.

Також зазначимо, що з початку повномасштабної війни, втрати армії РФ уже перевищили 1 млн осіб.

І за добу з 16 на 17 липня, російські війська втратили в боях проти України ще 1190 своїх солдатів. Крім того, ЗСУ того дня знищили 43 ворожі артсистеми й 154 одиниці автотехніки.

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