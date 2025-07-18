Росіяни втратили за добу 1180 солдатів і значну кількість техніки, - ЗСУ

За останню добу з 17 на 18 липня, армія російських загарбників втратила на фронті понад тисячу солдатів, а також значну кількість техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вчорашній вечір, на фронті протягом доби було зафіксовано 131 бій. Примітно, що понад третина з них відбулась лише на Покровському напрямку.

Також зазначимо, що з початку повномасштабної війни, втрати армії РФ уже перевищили 1 млн осіб.

І за добу з 16 на 17 липня, російські війська втратили в боях проти України ще 1190 своїх солдатів. Крім того, ЗСУ того дня знищили 43 ворожі артсистеми й 154 одиниці автотехніки.

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