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Россияне потеряли за сутки 1180 солдат и значительное количество техники, - ВСУ

Украина, Пятница 18 июля 2025 08:34
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Россияне потеряли за сутки 1180 солдат и значительное количество техники, - ВСУ Фото: Россия теряет значительное количество войск на войне в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За последние сутки с 17 на 18 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте более тысячи солдат, а также значительное количество техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 039 830 (+1180) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 032 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 005 (+9) ед;
  • артиллерийских систем - 30 485 (+47) ед;
  • РСЗО - 1441 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1197 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 46 549 (+135) ед;
  • крылатых ракет - 3491 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 55 494 (+111) ед;
  • специальной техники - 3932 ед.

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Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вчерашний вечер, на фронте в течение суток было зафиксировано 131 бой. Примечательно, что более трети из них состоялась только на Покровском направлении.

Также отметим, что с начала полномасштабной войны, потери армии РФ уже превысили 1 млн человек.

И за сутки с 16 на 17 июля, российские войска потеряли в боях против Украины еще 1190 своих солдат. Кроме того, ВСУ в тот день уничтожили 43 вражеские артсистемы и 154 единицы автотехники.

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Российская Федерация Генштаб ВСУ Война России против Украины
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