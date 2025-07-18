Россияне потеряли за сутки 1180 солдат и значительное количество техники, - ВСУ
За последние сутки с 17 на 18 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте более тысячи солдат, а также значительное количество техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 039 830 (+1180) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 032 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 23 005 (+9) ед;
- артиллерийских систем - 30 485 (+47) ед;
- РСЗО - 1441 (+1) ед;
- средства ПВО - 1197 ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 46 549 (+135) ед;
- крылатых ракет - 3491 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 55 494 (+111) ед;
- специальной техники - 3932 ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на вчерашний вечер, на фронте в течение суток было зафиксировано 131 бой. Примечательно, что более трети из них состоялась только на Покровском направлении.
Также отметим, что с начала полномасштабной войны, потери армии РФ уже превысили 1 млн человек.
И за сутки с 16 на 17 июля, российские войска потеряли в боях против Украины еще 1190 своих солдат. Кроме того, ВСУ в тот день уничтожили 43 вражеские артсистемы и 154 единицы автотехники.
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