Росіяни втратили за добу 1040 солдатів і понад 120 одиниць техніки, - ЗСУ
За останню добу з 18 на 19 травня, армія російських загарбників втратила на фронті 1040 солдатів і 123 одиниці військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 974 770 (+1040) осіб ліквідовано;
- танків - 10 833 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 22 562 (+5) од.;
- артилерійських систем - 28 009 (+29) од.;
- РСЗВ - 1387 од.;
- засоби ППО - 1167 од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 336 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 503 (+118) од.;
- крилатих ракет - 3197 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 48 988 (+88) од.;
- спеціальної техніки - 3892 од.
Повітряні атаки росіян
Цієї ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях було чутно вибухи.
В неділю, 18 травня, агресор обстріляв керованою авіабомбою місто Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки зазнали поранень цивільні жителі.
В ніч на 18 травня, росіяни запустили по Україні рекордну кількістю ударних дронів - 273 одиниці. З них лише на Київську область було скеровано близько 150 БпЛА.
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