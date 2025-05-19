Росіяни втратили за добу 1040 солдатів і понад 120 одиниць техніки, - ЗСУ

За останню добу з 18 на 19 травня, армія російських загарбників втратила на фронті 1040 солдатів і 123 одиниці військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2025 року орієнтовно склали:

Повітряні атаки росіян

Цієї ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях було чутно вибухи.

В неділю, 18 травня, агресор обстріляв керованою авіабомбою місто Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки зазнали поранень цивільні жителі.

В ніч на 18 травня, росіяни запустили по Україні рекордну кількістю ударних дронів - 273 одиниці. З них лише на Київську область було скеровано близько 150 БпЛА.

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