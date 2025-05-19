ua en ru
Пн, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни втратили за добу 1040 солдатів і понад 120 одиниць техніки, - ЗСУ

Понеділок 19 травня 2025 07:32
UA EN RU
Росіяни втратили за добу 1040 солдатів і понад 120 одиниць техніки, - ЗСУ Фото: за добу росіяни втратили багато техніки на фронті (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 18 на 19 травня, армія російських загарбників втратила на фронті 1040 солдатів і 123 одиниці військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 974 770 (+1040) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 833 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 562 (+5) од.;
  • артилерійських систем - 28 009 (+29) од.;
  • РСЗВ - 1387 од.;
  • засоби ППО - 1167 од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 336 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 503 (+118) од.;
  • крилатих ракет - 3197 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 48 988 (+88) од.;
  • спеціальної техніки - 3892 од.

Росіяни втратили за добу 1040 солдатів і понад 120 одиниць техніки, - ЗСУ

Повітряні атаки росіян

Цієї ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях було чутно вибухи.

В неділю, 18 травня, агресор обстріляв керованою авіабомбою місто Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки зазнали поранень цивільні жителі.

В ніч на 18 травня, росіяни запустили по Україні рекордну кількістю ударних дронів - 273 одиниці. З них лише на Київську область було скеровано близько 150 БпЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Росіяни втратили за добу 1040 солдатів і понад 120 одиниць техніки, - ЗСУ
Росіяни втратили за добу 1040 солдатів і понад 120 одиниць техніки, - ЗСУ
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну