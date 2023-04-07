Россияне потеряли 4 тысячи солдат возле Авдеевки: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, показывают, что российские силы, вероятно, добились незначительных успехов к северо-западу от Куземовки (15 км к северо-западу от Сватового). Спикер Западной группировки войск РФ Сергей Зибинский 6 апреля заявил, что российские войска уничтожили три украинских диверсионно-разведывательных группы и сорвали украинские ротации возле Двуречной (15 км северо-восточнее Купянска), Песчаного (25 км северо-западнее Сватового) и Стельмаховка. (15 км к западу от Сватового).

В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Невского (18 км к северо-западу от Кременной), Григоровки (11 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной).

Бои в Донецкой области

6 апреля русские войска продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях. Геолокационные кадры, опубликованные 6 апреля, показывают, что русские войска незначительно продвинулись в центре города. Другие кадры показывают, что украинские войска отразили наземные атаки Группы Вагнера к югу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки в Бахмуте и северо-западнее города в районе Богдановки (6 км северо-западнее) и Орехово-Василовки (11 км северо-западнее), а также к западу от Бахмута в районе Ивановского .

Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк 6 апреля. Представитель Объединенного пресс-центра войск Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что на прошлой неделе российские войска понесли потери возле Авдеевки на сумму 4 тыс. личного состава, ранее проходившего обучение в Беларуси для усиления линии Авдеевка-Марьинка.

Восточная группировка войск Украины полковник Сергей Череватый 5 апреля заявил, что российские войска не испытывают недостатка артиллерийских боеприпасов в районах, где российские войска предпочитают наступательные операции, например на Бахмутском направлении. В Государственной пограничной службе Украины 5 апреля заявили, что силы ПИК "Вагнера" все еще испытывают нехватку артиллерийских снарядов.

"Южная ось"

Российские войска вывели технику из оккупированного Крыма для передислокации в другое место на юге Украины из-за страха перед украинским контрнаступлением. Спутниковые снимки показывают отвод значительного количества боевых бронированных машин, танков и прицепных артиллерийских систем со склада в Медведевке.

Украинские войска продолжают наносить удары по российским тыловым позициям и тыловым узлам на юге Украины. 6 апреля российские источники заявили, что украинские силы выпустили шесть ракет HIMARS по Мелитополю, оккупированной Запорожской области, и утверждали, что российское ПВО перехватило все шесть ракет. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о звуках взрывов в районе города и отметил, что российские войска направили санитарные машины на аэродром Авиагородка, несмотря на то, что ПВО, якобы, успешно перехватило все ракеты.