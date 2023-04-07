Россияне потеряли 4 тысячи солдат возле Авдеевки: карты боев ISW
Российские войска потеряли возле Авдеевки Донецкой области 4 тысячи личного состава, ранее проходившего обучение в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Ситуация в Луганской и Харьковской областях
Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, показывают, что российские силы, вероятно, добились незначительных успехов к северо-западу от Куземовки (15 км к северо-западу от Сватового). Спикер Западной группировки войск РФ Сергей Зибинский 6 апреля заявил, что российские войска уничтожили три украинских диверсионно-разведывательных группы и сорвали украинские ротации возле Двуречной (15 км северо-восточнее Купянска), Песчаного (25 км северо-западнее Сватового) и Стельмаховка. (15 км к западу от Сватового).
В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Невского (18 км к северо-западу от Кременной), Григоровки (11 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной).
Бои в Донецкой области
6 апреля русские войска продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях. Геолокационные кадры, опубликованные 6 апреля, показывают, что русские войска незначительно продвинулись в центре города. Другие кадры показывают, что украинские войска отразили наземные атаки Группы Вагнера к югу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута).
Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки в Бахмуте и северо-западнее города в районе Богдановки (6 км северо-западнее) и Орехово-Василовки (11 км северо-западнее), а также к западу от Бахмута в районе Ивановского .
Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк 6 апреля. Представитель Объединенного пресс-центра войск Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что на прошлой неделе российские войска понесли потери возле Авдеевки на сумму 4 тыс. личного состава, ранее проходившего обучение в Беларуси для усиления линии Авдеевка-Марьинка.
Восточная группировка войск Украины полковник Сергей Череватый 5 апреля заявил, что российские войска не испытывают недостатка артиллерийских боеприпасов в районах, где российские войска предпочитают наступательные операции, например на Бахмутском направлении. В Государственной пограничной службе Украины 5 апреля заявили, что силы ПИК "Вагнера" все еще испытывают нехватку артиллерийских снарядов.
"Южная ось"
Российские войска вывели технику из оккупированного Крыма для передислокации в другое место на юге Украины из-за страха перед украинским контрнаступлением. Спутниковые снимки показывают отвод значительного количества боевых бронированных машин, танков и прицепных артиллерийских систем со склада в Медведевке.
Украинские войска продолжают наносить удары по российским тыловым позициям и тыловым узлам на юге Украины. 6 апреля российские источники заявили, что украинские силы выпустили шесть ракет HIMARS по Мелитополю, оккупированной Запорожской области, и утверждали, что российское ПВО перехватило все шесть ракет. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о звуках взрывов в районе города и отметил, что российские войска направили санитарные машины на аэродром Авиагородка, несмотря на то, что ПВО, якобы, успешно перехватило все ракеты.
Российские источники продолжают называть Россию единственным гарантом безопасности Запорожской атомной электростанции. Известный российский милблогер и назначенный Путиным член Российского совета по правам человека 6 апреля опубликовал обширную статью, в которой хвалил российскую национальную гвардию за охрану ЗАЭС и обвинял Украину в попытке забастовки на станции и давлении на работников с целью создания опасной ситуации. Чтобы консолидировать контроль России над украинскими энергетическими и ядерными активами российские источники постоянно утверждают, что Украина действует безответственно вблизи АЭС,
Ранее мы писали, что Путин сосредоточил свои усилия на усилении экономического контроля над Беларусью.
Напомним, в соцсетях появились засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон расследует утечку данных.
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